Алиев о наиболее враждебных к Азербайджану странах

Когда наши земли были захвачены, ни одна страна не поддержала нас, не оказала нам моральную поддержку. Все основные силы поддержали Армению, и сегодняшняя история это еще раз показывает. Посмотрите, какие страны наиболее враждебно относятся сегодня к Азербайджану. Те страны, которые в то время, в 1992-1993 годах, были рядом с Арменией, подстрекали их к оккупации, поддерживали оккупацию и оправдывали их. За эти 30 лет ничего не изменилось.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления после поднятия государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.