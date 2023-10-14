Алиев о дружбе между азербайджанцами и армянами

Было время, когда азербайджанцы и армяне жили в условиях дружбы не только в Ханкенди, но и в Карабахе, Баку, Гяндже, Иреване, Гёйче, Зангезуре, Даралаязе, Басаркечаре. Я помню эти годы, и особенно после того, как к руководству Советским Азербайджаном пришел Гейдар Алиев, некоторые националистические силы, которые до того времени были в Карабахе, полностью отошли в сторону. С 1969 по 1982 год не произошло ни одного неприятного инцидента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября.