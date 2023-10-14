После Говхар Бейдуллаевой и Магомед Мурадлы выиграл первый в истории чемпионат мира по шахматам
Азербайджанские шахматисты продолжили успешное выступление на первом в истории молодежном чемпионате мира по рапиду и блицу, который завершился сегодня в Италии.
Магомед Мурадлы набрал 9,5 очка в 11 турах и занял 1-е место в соревнованиях по блицу. Ранее, напомним, Говхар Бейдуллаева стала чемпионкой мира в рапиде. В блице Говхар сегодня также смогла подняться на пьедестал почета. Она набрала 7,5 очка и стала бронзовым призером.
Тут стоит добавить, что Бейдуллаева является чемпионкой мира прошлого года в классике. Таким образом, нашу шахматистку вполне можно назвать одним из лидеров своего поколения в молодежных шахматах, и на нее будут возлагаться большие надежды во взрослых соревнованиях. Возвращаясь же к прошедшему чемпионату мира в Италии, вновь скажем, что Азербайджан завершил его с двумя золотыми медалями и одной бронзовой. На нынешнем чемпионате мира мы взяли два золота из четырех возможных. Если брать общекомандный зачет, то это лучший результат. У Индии и Казахстана по одному золоту.