Израиль возобновил подачу воды в Газу

Израиль уведомил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Это сделано для того, чтобы убедить жителей анклава очистить северную часть и переместиться в сторону египетской границы.

Министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац сообщил, что решение открыть водоводы, идущие в Газу, было согласовано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.