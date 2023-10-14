Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Азербайджан - Австрия

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от завтрашнего отборочного матча Евро-2024 против Австрии, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

«Завтра нас ждет тяжелая игра, — говорит итальянец. — Австрия – очень хорошая команда. По сравнению с первым матчем они стали еще сильнее. В пятницу они проиграли Бельгии 2:3, но результат этого матча обманчив. Австрия играла лучше.

Конечно, нам не будет легко. Я думал, что результат первого матча с австрийцами тоже будет иным, но мы проиграли 1:4. Однако наша команда развивается. За 14 матчей мы одержали 7 побед. Завтра также постараемся добиться хорошего результата.

У австрийцев будут отсутствовать пять важных игроков. Но у них есть другие сильные игроки.

Мы вернулись после тяжелой игры в Таллине и 5-часового перелета. Сегодня мы проведем первую тренировку. Вчера прошли лишь восстановление. После сегодняшней тренировки примем решение по поводу возможных изменений в составе.

Если завтра стадион будет заполнен, то мы будем играть с 12-ю игроками. Если фанатов не будет, то с 11-ю.

Мы хотели провести предматчевую тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, но нам сказали, что поле не в идеальном состоянии и может стать еще хуже. Поэтому приняли решение потренироваться сегодня на «Далга Арене».