Тысячи людей пришли на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле на фоне войны между Израилем и ХАМАС, пишет Al Jazeera.

На митинге «Свободная Палестина», организованном партией «Саадет», присутствовали председатель партии «Саадет» Темель Карамоллаоглу, председатель «Партии Будущего» Ахмет Давутоглу, председатель партии HÜDA PAR Зекерия Япыджиоглу, посол Палестины в Анкаре доктор Фаед Мустафа и многие представители общественных организаций.

На митинге также было показано видеосообщение мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Имамоглу заявил, что Газа подвергается атакам, в которых целью становятся и мирные жители, и подчеркнул: «Противостоять операциям - это обязанность каждого человека».