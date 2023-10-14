Израиль готовится громить ХАМАС
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил о готовности войти в сектор Газа «с целью победы», передает The Times of Israel.
Халеви заявил, что армия в ближайшее время войдет в сектор Газа для уничтожения радикальной группировки ХАМАС.
«Наша задача сейчас - войти в Газу, добраться до мест, где ХАМАС готовится, действует, планирует, запускает ракеты. Атаковать их везде, каждого командира, каждого боевика, уничтожать инфраструктуру», — сказал генерал-лейтенант Герци Халеви, обращаясь к войскам, развернутым на юге Израиля.
«Одним словом, добиться победы», — добавил он.