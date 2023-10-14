В Ливане обстреляли базу миротворцев ООН

«Наша штаб-квартира в Эн-Накуре была обстреляна ракетой, и мы пытаемся установить, откуда она была запущена. В момент выстрела миротворцы не находились в убежищах. К счастью, никто не пострадал», — говорится в заявлении Временных силы ООН в Ливане.

Миротворцы ООН в Ливане сообщают о ракетном обстреле миротворческой базы. Никто не пострадал. Об этом информирует The Times of Israel.

ХАМАС заявил, что запустил 20 ракет в направлении Израиля в этом районе. Армия обороны Израиля сообщает, что девять ракет пересекли границу с Израилем, пять из них были перехвачены, а четыре упали в открытой местности.

«Мы продолжаем активно взаимодействовать с властями с обеих сторон, чтобы снизить напряженность, но, к сожалению, несмотря на наши усилия, военные действия продолжаются. Мы призываем все стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решение», — говорится в сообщении.