Блинкен подтвердил готовность США воевать за Израиль

«Завтра он будет здесь, на месте, чтобы разработать все практические детали», — сказал Блинкен о Саттерфилде.

Блинкен также объявил о назначении президентом Джо Байденом Дэвида Саттерфилда, бывшего посла США в Турции, для координации усилий по оказанию помощи. Блинкен сказал, что Саттерфилд будет в Израиле в понедельник.

«Рафах будет открыт, — сказал он. - Мы создаем механизм с ООН, Египтом, Израилем и другими, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается».

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в воскресенье пообещал, что пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта будет открыт. Об этом информирует CNN.

Блинкен, встретившийся с рядом региональных лидеров, включая представителей Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ, заявил, что у него были «очень хорошие разговоры» как с ас-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Он добавил, что каждое государство, с которым он говорил, разделяет цель администрации предотвратить эскалацию и обеспечить помощь мирным жителям Газы.

«Это трудное время, но я слышал решимость работать вместе», — сказал Блинкен о своих встречах с региональными лидерами.

Блинкен заявил, что хотя США поддерживают право Израиля на самооборону, он надеется, что Израиль ответит «способом, который подтвердит наши общие ценности в отношении человеческой жизни и человеческого достоинства».

«Мирные люди не должны страдать из-за преступлений ХАМАС», — сказал он.

Отвечая на вопрос, придут ли США на защиту Израиля в случае эскалации, Блинкен сказал: «Мы не могли бы говорить яснее, чем это сделали. Когда речь идет о безопасности Израиля, мы поддерживаем Израиль».

Он добавил: «Мы будем поддерживать его сегодня, завтра и каждый день».

Блинкен подчеркнул, что американские силы, развернутые в регионе, не предназначены «для провокаций, а чтобы послать ясное сообщение сдерживания».

«Никто не должен добавлять масла в огонь. Я думаю, это очевидно», — добавил он.

Блинкен выделил два пути развития конфликта и Ближнего Востока в целом: один обеспечивает мир и процветание, а другой следует «видению ХАМАС по смерти, разрушению, нигилизму и терроризму».

«Видение ХАМАС не отвечает чаяниям палестинцев, а несет полную тьму», — отметил он.