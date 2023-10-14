Израиль впервые применил передовое оружие видео
Впервые в мире Израиль применил израильскую лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam) для перехвата ракет из Газы.
Видеокадрами с уничтожением вражеских ракет поделились пользователей соцсетей.
Эта система разработана для уничтожения ракет малой дальности, артиллерийских и минометных снарядов. Ее радиус действия достигает до 7 км (4,3 мили), что делает ее более подходящей для ближних перехватов, чем система «Железный купол».
October 15, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!