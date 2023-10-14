Макрон пригрозил Ирану

Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал Париж помочь «предотвратить притеснение» палестинцев, передает агентство Reuters.

Раиси добавил, что ситуация может усложниться, если Израиль не прекратит «свои преступления».

«Группы палестинского сопротивления принимают свои собственные решения», — сказал Раиси в разговоре с французским лидером.

«Мы считаем, что защита палестинского движения сопротивления — это защита угнетенной нации», — отметил Раиси.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон «предостерег» президента Ирана Эбрахима Раиси «от любой эскалации или расширения конфликта, особенно в Ливане». Как передает The New York Times, об этом говорится в заявлении французской президентской администрации.

«Учитывая связи Ирана с «Хезболлой» и ХАМАС, на Иран возлагается ответственность в этом вопросе», — добавили в офисе Макрона после телефонного разговора между двумя лидерами.