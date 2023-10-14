Кадыров назвал своего сына «героем всех мусульман»
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видеоматериал, демонстрирующий избиение Никиты Журавеля его сыном Адамом и сожжение Корана.
В ролике также присутствуют кадры судебного заседания по этому делу.
«Признанный къонах (достойный муж) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Рамзан Кадыров.
Отметим, что 25 сентября Кадыров уже публиковал запись аналогичного содержания, подчеркивая, что он гордится действиями своего сына в отношении тех, кто оскверняет святыни.