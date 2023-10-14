Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов. Об этом стало известно из результатов экзитпола Ipsos, объявленного телеканалом TVN.

Преодолев проходной барьер, в парламент Польши попадают еще три партии: центристский блок «Третий путь» (13%), Коалиция левых партий (8,6%) и ультраправая «Конфедерация»(6,2%). Экзитпол проводили около 1850 социологов студии Ipsos. Кроме того, над опросами работало 50 человек, среди которых координаторы и аналитики.

Экзитполы имеют погрешность до 2%. Окончательные результаты выборов в парламент Польши могут быть объявлены во вторник, 17 октября, в первой половине дня. Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления.

Качиньскому теперь придется искать партнера для формирования правящей коалиции. При этом у оппозиции появляется возможность объединить голоса и претендовать на право сформировать правительство.