Аэропорт Алеппо восстановит работу

Министерство транспорта Сирии сообщает, что работа аэропорта Алеппо будет возобновлена завтра после того, как он был выведен из строя ударом Израиля, передает Sky News.

Сирийское государственное информационное агентство «Сана» заявило, что аэропорт возобновит работу с 8 утра по местному времени.

Аэропорт был атакован вчера. По данным журналистов, удар пришелся по взлетно-посадочной полосе аэропорта и вывел его из строя спустя некоторое время после того, как его работа была восстановлена после аналогичной атаки в четверг.