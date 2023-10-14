Байден не собирается в Израиль
Президент США Джо Байден не планирует визит солидарности в Израиль. Как передает The Times of Israel, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила об отсутствии новых визитов.
Стоит отметить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни.
По данным издания The Times of Israel, он пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности.
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