Кандидат в президенты США не хочет беженцев из Газы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты не должны принимать никаких палестинских беженцев из сектора Газа, так как они «все антисемиты». Он также отверг международные призывы к Израилю предоставить питьевую воду и коммунальные услуги 2,3 млн жителей в этой территории. Об этом сообщает Associated Press.

«Израильтян держат в заложниках, а также держат в заложниках американцев, (...) я не думаю, что они (Израиль — ред.) обязаны предоставлять воду и коммунальные услуги, пока эти заложники находятся в плену. ХАМАС должен вернуть этих заложников до любых обсуждений», — сказал Десантис в программе CBS Face The Nation.

Во время телевизионного интервью Десантис сказал, что ни одного человека из Газы не следует принимать в США в качестве беженца.

«США не должны принимать никого из них. Я думаю, что культура... они выбрали ХАМАС, давайте будем честными на этот счет. Не все являются членами ХАМАС, большинство, вероятно, не являются. Но они выбрали ХАМАС», — сказал он о людях в Газе.

Он описал то, что назвал «токсичной культурой» в Газе. «Я думаю, если бы мы пригласили большое количество этих людей в Соединенные Штаты, это увеличило бы антисемитизм в этой стране, и я думаю, также это увеличило бы антиамериканизм в этой стране», — сказал Десантис.