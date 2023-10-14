США не хотят массового переселения палестинцев в Египет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не поддерживает предложения о массовом переселении палестинцев из Газы, сообщает The Times of Israel.

«Я напрямую слышал от президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и практически от всех других лидеров региона, с которыми я общался, что эта идея неприемлема, и поэтому мы ее не поддерживаем», — сказал Блинкен в интервью Al Arabiya из Каира.

«Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе, в своем доме», — добавил госсекретарь, отвечая на вопрос о предложении переселить некоторых жителей Газы на Синайский полуостров в Египте.

«Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую им помощь», — заявил Блинкен.

Израиль призвал всех палестинцев, проживающих на севере Газы, переехать на юг в преддверии наземного вторжения в анклав.

Однако Египет до сих пор не открыл переход на своей границе с Газой.