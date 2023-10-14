Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к Израилю срочно предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа. Он также обратился к движению ХАМАС освободить заложников без предусловий. Об этом пишет The Times of Israel.

В его обращении к ХАМАС и Израилю говорится следующее: «Заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам… в секторе Газа».