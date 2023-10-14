Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию, опубликованную Reuters, и добавил, что президент США Джо Байден намерен активно консультироваться с Конгрессом по данному вопросу на этой неделе.

Текущая политическая ситуация в Конгрессе, где республиканцы ищут нового спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти, может затормозить принятие решений о вооружении. На фоне этой ситуации Байден рассматривает возможность объединения военной помощи Израилю и Украине, а также потенциальной помощи Тайваню, чтобы увеличить шансы на одобрение бюджетного запроса.

На прямой вопрос о стоимости пакета в $2 миллиарда Салливан ответил: «Цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой».