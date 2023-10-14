Жестокое убийство 6-летнего мальчика-мусульманина в США
71-летний Джозеф Чуба был обвинен в убийстве и преступлении на почве ненависти после того, как он заколол ребенка и его мать из-за того, что они были мусульманами в субботу в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает The New York Times.
В результате атаки 6-летний мальчик погиб, а женщина была серьезно ранена.
«Детективы смогли установить, что обе жертвы в этой жестокой атаки стали мишенью подозреваемого из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем», — сказала пресс-служба шерифа округа Уилл.
На месте происшествия полицейские обнаружили 71-летнего подозреваемого, сидящего в вертикальном положении возле подъездной дорожки дома. Внутри дома были найдены две жертвы ножевого нападения: 32-летняя женщина и 6-летний мальчик, каждый из которых имел более десятка ножевых ранений в грудь, туловище и руки.
Подозреваемого идентифицировали как 71-летнего Джозефа Чубу, который, по данным полиции, являлся хозяином этой недвижимости и сдавал ее своим жертвам в аренду.