Жестокое убийство 6-летнего мальчика-мусульманина в США

71-летний Джозеф Чуба был обвинен в убийстве и преступлении на почве ненависти после того, как он заколол ребенка и его мать из-за того, что они были мусульманами в субботу в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает The New York Times.

В результате атаки 6-летний мальчик погиб, а женщина была серьезно ранена.

«Детективы смогли установить, что обе жертвы в этой жестокой атаки стали мишенью подозреваемого из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем», — сказала пресс-служба шерифа округа Уилл.