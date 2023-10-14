Турция досрочно вышла на Евро-2024

15 октября в 8-м туре квалификации Евро-2024 на стадионе «Ени Адана» сборная Турции обыграла команду Латвии со счетом 4:0. Победа обеспечила выход турецкой сборной на Евро-2024.

Голы у турок забили Акгюн (58 минута), Тосун (83 минута), Актюркоглу (88 минута) и Тосун (92+ минута). После проведенных матчей групповой стадии Турция с 16 очками лидирует в группе, обеспечив себе выход на Евро-2024, в то время как Латвия с 3 очками находится на пятой строчке.

Стоит отметить, что текущим чемпионом Европы является Италия, победившая Англию на Евро-2020 в серии пенальти.