Махмуд Аббас: ХАМАС не представляет палестинцев
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что политика и действия ХАМАС «не представляют палестинский народ», сообщает информационное агентство Wafa.
В разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Аббас сказал, что Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа.
Аббас также призвал к освобождению «заключенных и задержанных» с обеих сторон и повторил свое утверждение о том, что выселение жителей Газы будет равносильно «второй Накбе».
Мадуро сообщил, что направит гуманитарную помощь в Газу, передает Wafa.