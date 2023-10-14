Новая группа лачинцев возвращается домой фото

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

16 октября очередная группа граждан была отправлена в город Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 25 семей – 96 человек.

Переселившиеся в Лачин семьи поселятся в заново отстроенных домах.