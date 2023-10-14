Путин поддержал китайский «мирный план» по Украине

Предложенный Пекином «мирный план» по Украине реалистичен и мог бы лечь в основу урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«Мы высоко ценим эти предложения («мирный план» – ред.). Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», - отметил Путин.

При этом российский лидер указал, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

«Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», - подчеркнул глава российского государства.

Китай представил свой «мирный план» в феврале этого года. Он состоит из 12 пунктов. В нем указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием своих мыслей насчет войны. Президент США Джо Байден заявил, что китайский план выгоден только России.