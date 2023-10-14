Байден: ХАМАС нужно уничтожить

Палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако государство Палестина должно существовать, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, боевики ХАМАС — «жалкие трусы», которые прячутся за мирными жителями и которых необходимо уничтожить. Он назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

«Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркнул президент.

Байден выразил уверенность, что израильская армия (ЦАХАЛ) будет следовать правилам войны, а невинные жители сектора Газа получат доступ к необходимым лекарствам, еде и воде. В то же время он исключил отправку американских войск на подмогу ЦАХАЛ, отметив, что Израиль итак обладает «одной из лучших армий в мире».

Также американский президент заявил, что палестинское государство в конечном итоге должно появиться, однако из-за атак ХАМАС сейчас его создание невозможно.