Министерство иностранных дел Израиля обновило данные о погибших 7 октября иностранных гражданах. По этим данным, ХАМАС в ходе своей вылазки 7 октября убил 148 граждан других государств, помимо Израиля, передает BBC.

Больше всего среди убитых и пропавших без вести — граждане США. По данным МИД Израиля, 19 обладателей американского паспорта убиты и 20 числятся пропавшими без вести.

Госдепартамент США накануне объявил, что 7 октября погибли не менее 30 граждан США, пропавшими без вести числятся 13 человек — они, вероятно, взяты в заложники.

Таиланд и Франция потеряли по 15 своих граждан, Украина и Россия — по 13, Великобритания и Аргентина — по восемь. Всего же жертвами ХАМАС пали граждане тридцати стран.