Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа, утверждает телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, этот шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав, а также чтобы в Газу могла быть направлена гуманитарная помощь. Режим прекращения огня вступит в силу в 09:00 по местному времени (10:00 по бакинскому), с необходимостью его введения согласились конфликтующие стороны.

Al Arabiya отмечает, у КПП Рафах на границе между Газой и Египтом скопились не менее 100 грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.

В настоящее время, подчеркивает телеканал, Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа.