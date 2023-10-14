Армия России атаковала Украину ракетами и беспилотниками

В ночь на 16 октября российские военные запустили по территории Украины ракеты и беспилотники-камикадзе, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению, российские войска запустили баллистическую ракету «Искандер М» и пять управляемых авиаракет Х-59, а также 12 дронов типа «Шахед-136/131». Украинские военные сбили две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.

По данным военных, ПВО сработала в Кропивницком Кривоградской области, Миргороде Полтавской области, Хмельницком и Староконстантинове Хмельницкой области.

В Днепропетровской области одну из ракет сбили военные оперативного командования ВСУ «Восток», другая упала на территории Днепровского района, рассказал глава области Сергей Лысак. Других подробностей атаки он не привел.