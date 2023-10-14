«Лимоны» возвращаются, m10 зарабатывают

Всеми любимая акция «Лимоны» возвращается в электронный кошелек m10! С 16 октября по 16 ноября 2023 года в кампании «Лимоны» могут участвовать как активные пользователи m10, так и новые.

Условия

• В акции могут принять участие все пользователи m10;

• Транзакции, совершенные с помощью m10 (QR-платежи, денежные переводы, увеличение баланса, коммунальные платежи и т. д.), принесут пользователю лимоны;

• Начисление лимонов производится с помощью механики рандомайзера в случайном порядке, независимо от суммы или количества транзакций;

• Пользователи m10 могут обменять каждые 250 000, 500 000 или 1 000 000 лимонов на денежные призы.

Призы

1-я цель: 1, 2, 3 или 4 АЗН при сборе 250 000 лимонов;

2-я цель: 5, 7, 9 или 10 АЗН при сборе 500 000 лимонов;

3-я цель: 15, 20, 50 или 100 АЗН можно получить при сборе 1 000 000 лимонов.

Все карты являются 100%-ными выигрышными. Вы можете выбрать карту или продолжить собирать лимоны, чтобы получить более крупный денежный приз.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.m10.az/limon.