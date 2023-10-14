Эльмир Алиев, Таллин - Баку 09:56

Сегодня сборная Азербайджана по футболу выйдет на свой шестой матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Впервые за долгое время национальная команда сыграет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Соперник – мотивированная сборная Австрии, которую победа в сегодняшнем матче выведет в финальную стадию Евро-2024.

Австрийцы три дня назад проиграли дома Бельгии со счетом 2:3. Сборная Азербайджана победила в Таллине Эстонию (2:0), одержав, как уже сообщал haqqin.az, свою первую (!) за всю историю гостевую победу в отборочных играх чемпионатов Европы. В Эстонии наша команда на фоне не хватающего звезд с неба соперника выглядела хорошо. Конечно, очень важную роль сыграл быстрый гол Торала Байрамова, придавший команде уверенности. В целом футболисты «Карабаха» в этом матче выглядели здорово. И Торал, и автор голевого навеса в эпизоде с первым мячом Эльвин Джафаргулиев, и заработавший пенальти Рахиль Мамедов провели хорошую игру. Они сейчас на подъеме, как и сам «Карабах», впервые так удачно стартовавший на групповом раунде еврокубков.

Бывшие агдамцы также были на высоте. Если бы Шахрудин Магомедалиев играл в важнейших еврокубковых матчах «Карабаха» так же, как и в играх за сборную, то наверняка и сейчас бы защищал ворота чемпиона страны, а не сидел бы на скамейке в турецкой Адане. Загребский «динамовец» Махир Эмрели вышел на поле с невероятным настроем и был очень активен. Мог забить с дальней дистанции, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги эстонских ворот. Отрабатывал Эмрели и в обороне. Запомнился момент, когда он выиграл верховое единоборство на нашей половине поля и победно закричал так, что его рык был слышен даже в ложе прессы.

Приехавший в сборную из Таиланда Рамиль Шейдаев реализовал пенальти и как всегда выполнил большой объем работы, проведя на поле все 90 минут. Впрочем, и другие футболисты стартового состава от нынешних и бывших агдамцев не отставали. Особо стоит выделить Джошгуна Диниева. Если в сентябрьском матче с Бельгией он привез гол в свои ворота, то на этот раз сыграл очень уверенно. Но даже в таком удачно складывавшемся матче все могло перевернуться. С начала второго тайма эстонцы прилично насели на ворота сборной Азербайджана и имели пару-тройку голевых моментов. Спасали Магомедалиев и неточность хозяев.

Это сложно представить, но сборной Азербайджана за 29 лет выступления в квалификации чемпионатов мира и Европы лишь в третий раз удалось победить на выезде. Были победы над Лихтенштейном и Сан-Марино в отборочных турнирах ЧМ, и вот теперь первый выигрыш в квалификации на Евро. Побеждать всегда приятно. А если эта победа еще и открывает новую страницу в истории отечественного футбола, то приятно вдвойне. Но при всем уважении к сборной Эстонии это лишь 115-я команда в рейтинге ФИФА, и мы боремся с ней за предпоследнее место. Для главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи это была первая победа в 13-ти отборочных матчах, которые провела наша команда под его руководством. И, по-видимому, Де Бьязи чересчур ее переоценил. Возможно, итальянец решил, что за 3 очка в Таллине ему простят все предыдущие неудачи. Но нет. Столкнувшись с неприятными для него вопросами на предматчевой пресс-конференции и не сумев дать на них четкие ответы, Де Бьязи получил два колких вопроса и в начале послеигрового общения с журналистами. Они вывели его из себя. Джанни обвинил представителей азербайджанских СМИ в том, что они «не умеют радоваться победам» и ретировался.

Если главному тренеру национальной команды не хватает выдержки, чтобы ответить на вопросы ведущих спортивных журналистов страны, в которой он работает, если он вступает с ними в словесную перепалку, то долго тренировать в этой стране он вряд ли сможет. Скорее всего, Де Бьязи понимает, что в ноябре, когда отборочный турнир завершится, АФФА с ним попрощается, а потому больше не стал себя сдерживать и пошел на открытый конфликт с прессой. В прошлом году ему удалось выиграть три подряд матча в Лиге наций, а затем еще два товарищеских. Отказаться от услуг тренера после пяти побед к ряду было тяжело в том числе и психологически. Тогда АФФА не стала принимать волевого решения, дав Де Бьязи еще один шанс. На этот раз все идет к тому, что Ассоциация не продлит контракт с итальянцем, даже если сборная чудесным образом успешно сыграет в оставшихся трех матчах отбора – с Австрией, Швецией и Бельгией. Но есть один важный и интересный нюанс. У сборной Азербайджана появились очень даже неплохие шансы сыграть в марте следующего года в стыковых матчах за право попасть в финальную стадию Евро-2024. Нас порадовала Турция, уже обеспечившая себе место на чемпионате Европы. Теперь нужно, чтобы еще одна сборная – Греция, Люксембург или Казахстан – также пробилась на Евро через отбор. Все три команды сохраняют шансы на это. Если сборная Азербайджана попадет в плей-офф, то как в таком случае быть с Де Бьязи? С одной стороны, логично, что тренер, который вывел (пусть и при помощи других команд) сборную в стыковые матчи, останется в ней. С другой, учитывая все вышесказанное, конкретно Де Бьязи этого шанса не заслуживает. Если, как и ожидается, контракт с ним не будет продлен, то АФФА придется искать такого главного тренера, который согласится лечь под тяжелый груз ответственности стыков и фактически сходу вывести сборную Азербайджана на важнейшие в ее истории матчи. Удастся ли найти такого специалиста? Будет ли это местный тренер или иностранец? Вопросов много.