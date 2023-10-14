Путин: для России важно, чтобы Украины не было в НАТО

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других. Так российский президент Владимир Путин сказал в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

«Один из ключевых моментов ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что России в 1991 году обещали, что расширения НАТО на восток не будет, однако затем последовало пять волн расширения альянса, по поводу которых Москва высказывала свои озабоченности. «Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания», — заявил он.

Говоря о возможности мирного урегулирования ситуации в Украине, Путин отметил, что Россия «никогда не возражала» против этого, однако, утверждает он, Украина отказывается от диалога. По его словам, если Киев хочет начать мирные переговоры, ему следует отменить указ о запрете на диалог с Россией, пока во главе государства стоит Путин, и заявить о готовности к переговорам. «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — добавил российский президент.