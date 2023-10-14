Израиль устроил «настоящий ад» в Газе

В ЦАХАЛ отметили, что удары по всей глубине сектора Газа наносили в течение 8 часов без перерыва. Массированный удар подтверждают и палестинские источники, один из которых заявил в эфире «Аль-Джазиры», что «это был настоящий ад».

«Это была самая мощная и продолжительная атака с начала операции «Железные мечи», - цитирует Vesty.co.il заявление пресс-службы.

В ночь на 16 октября ВВС Армии обороны Израиля вели массированные удары по объектам ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Основной удар был сконцентрирован на городе Газа, покинуть который ранее призывал ЦАХАЛ. Здесь уничтожались здания, которые использовали ХАМАС, «Исламский джихад».

Израильское издание отметило, что в течение ночи из Газы не было произведено ни одного ракетного запуска.

В ЦАХАЛ заявили, что во время атак были ликвидированы главари ХАМАС, однако пока не стали уточнять, кто именно.

По мнению экспертов, столь массированный удар следует рассматривать как очередную фазу подготовки к наземной операции, цели которой накануне определил военно-политический кабинет: уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа, военной инфраструктуры ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе, освобождение захваченных боевиками 7 октября граждан.