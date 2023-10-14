ХАМАС стреляет по крупнейшему аэропорту Израиля обновлено 12:35
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в направлении аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве - крупнейшего аэропорта Израиля.
*** 11:11
Израильские военные ликвидировали с 7 октября шесть высокопоставленных представителей ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
По данным ЦАХАЛ, к числу ликвидированных лиц относятся командиры рот спецподразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади и Билал Аль-Кадра, член политбюро ХАМАС Закария Абу Маамар, командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эйд, министр экономики ХАМАС в секторе Газа Джавад Абу Шамала и руководитель воздушной системой ХАМАС в Газе Мурад Абу Мурад.