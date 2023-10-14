Азербайджан в числе страдающих от нехватки воды стран

Азербайджан входит в число 20 стран, наиболее страдающих от нехватки воды, заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Мухаммад Насар, выступая на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АДА, а также Координационного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане и Всемирному дню продовольствия.

«В Азербайджане более 70 процентов водных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства. Надеюсь, что факультет сельского хозяйства и пищевых наук будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, а также развитию сельского хозяйства», - добавил М.Насар.

Представитель ООН заметил, что всего 3-4 процента водных объектов в мире могут быть использованы в качестве питьевой воды.