Президент Ирана грозит «судом истории»

Те, кто хранит молчание «перед лицом преступлений Израиля», должны быть привлечены к ответственности за свои действия и «предстать перед судом истории», заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на заседании Кабмина.

Раиси «решительно осудил молчание некоторых стран и международных организаций перед лицом беспрецедентных и отвратительных преступлений Израиля против угнетенного и беззащитного народа Палестины».

Он подтвердил «непоколебимую и четкую политику исламской республики по поддержке народа Палестины».

Президент Ирана заявил, что «израильские бомбардировки жилых районов в Газе и отсутствие доступа к основным товарам приведет к пагубным последствиям».