Макрон озаботился чеченцами

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от руководителей правоохранительных органов проверить всех лиц из так называемого списка S, куда вносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны, сообщило агентство Agence France-Presse.

В частности, глава французского государства потребовал от префектов убедиться, что в отношении всех этих людей проводятся необходимые процедуры (включая подготовку к депортации, если необходимо).

Было поручено в течение 48 часов созвать созданные в 2014 году ведомственные группы по оценке радикализации для детального изучения всех отдельных случаев, особенно когда речь идет об иностранцах, незаконно пребывающих на территории страны.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S: «Среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни. Из них около 40 человек либо в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер».