Боль в ушах: что делать? Рекомендации врача

Эксперт Министерства здравоохранения, оториноларинголог Вафа Панахиан в опубликованном на официальном сайте ведомства интервью рассказывает о причинах и симптомах ушной инфекции, что вызывает частые носовые кровотечения и шум в ушах.

- Каковы причины и симптомы ушной инфекции?

- Ухо состоит из 3 частей: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. В зависимости от анатомического строения уха причины и пути распространения инфекций различны. Так, ушная инфекция может распространяться следующими путями:

• Путем инфицирования наружного уха (трансмеатальный путь). Барабанная перепонка - тонкая, непроницаемая для воздуха и жидкости мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо. При нарушении целостности барабанной перепонки инфекция распространяется из наружного уха в среднее, поскольку барабанная перепонка перфорирована.

• Из носоглотки через слуховую трубу (ринотубарный путь). Среднее ухо соединено с носоглоткой посредством евстахиевой трубы. В большинстве случаев инфекция распространяется в ухо через полость носа. К причинам назального происхождения относятся аденоиды у детей, воспалительные заболевания околоносовых пазух (острый и хронический гайморит), полипы носа, искривление носовой перегородки, ринит, хронический тонзиллит и ряд других заболеваний.

• Заражение через кровь (гематогенным путем);

• Через инфекцию, циркулирующую в лимфе (лимфогенный путь);

• Травматические осложнения. Инфекция может распространиться в ухо при открытых и закрытых травмах уха и головы.

- Каковы осложнения затрудненного носового дыхания?

- Анатомически нос состоит из 3 частей: наружного носа, носовой полости и придаточных пазух носа (околоносовые пазухи или синусы). Наружный нос и придаточные пазухи носа расположены в передней части верхних дыхательных путей. Филогенетически нос выполняет 3 функции: дыхательную, обонятельную и защитную. Поток воздуха, поступающий в полость носа, разделяется на три направления: верхнее, среднее и нижнее. Воздух, поступающий в нос под давлением, задерживается в полости носа в соответствии с анатомическими особенностями. Воздух, проходя через носовые полости (пазухи), согревается и очищается.

Таким образом, в полости носа создается положительное давление, благодаря чему воздух направляется из носа в глотку, а затем в гортань, трахею, бронхи и легкие.

Затруднение носового дыхания может стать причиной ряда осложнений: воспаление околоносовых пазух (синусит); воспаление слизистой оболочки носа (ринит); полипоз носа (хроническое воспаление слизистой околоносовых пазух и носовой полости, которое сопровождается образованием полипов); заболевания горла (фарингит); воспаление миндалин инфекционно-воспалительного характера (тонзиллит); заболевания гортани, трахеи и бронхов (ларинготрахеобронхит); заболевания слуховой трубы (евстахиит, тубоотит).