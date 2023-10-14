Катар и Абрамович возвращают вывезенных в Россию украинских детей

Международная группа переговорщиков, включающая нескольких ближневосточных правителей и миллиардера Романа Абрамовича, договорилась о возвращении на родину четырех украинских детей. Дети в возрасте от 2 до 17 лет были разлучены с родителями в результате вторжения в Украину.

Это первый результат переговоров, которые вели представители Катара, Саудовской Аравии, Турции и Абрамович, сообщает Financial Times.

Одного из четверых детей, по которым достигнута договоренность, уже вывезли на родину через страны Балтии и Польшу, другой сейчас следует в Катар, двое оставшихся тоже проследуют в Украину через Катар на этой неделе.