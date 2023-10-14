Какая погода ждет бакинцев
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Днем будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 16-19° тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 мм до 766 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днем начиная с горных территорий местами прогнозируется дождь, в отдельных местах проливные дожди с грозами, возможен град, в высокогорье снег. Ночью и утром в некоторых районах туман, западный ветер днем местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 19-24°, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-10° тепла.