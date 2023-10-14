Президент США Джо Байден хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу, чтобы «подавить» российского президента Владимира Путина. Для достижения этих целей он планирует баллотироваться на второй срок.

«Представьте, если бы мы смогли добиться успеха на Ближнем Востоке и нормализовать отношения. ...Представьте, что произойдет, если мы объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые создавал. У нас есть огромные возможности сделать этот мир лучше», — сказал Джо Байден в интервью CBS, отвечая на вопрос, планирует ли он снова баллотироваться в президенты.

60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Опрос CNN показывает, что за экс-президента США Дональда Трампа готовы проголосовать 47% американцев, за Джо Байдена — 46%. 9 октября о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году в качестве независимого кандидата объявил Роберт Кеннеди-младший.