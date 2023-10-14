Во время переговоров кронпринц Саудовской Аравии потребовал «остановить военные действия, в результате которых погибли невинные люди» и снять блокаду Газы, которая лишила палестинскую территорию воды, электричества и топлива согласно саудовской стенограмме по итогам встречи.

Кронпринц также призвал прекратить «текущую эскалацию» в конфликте, что противоречит политике США, которые поддерживают право Израиля на преследование своей максимальной цели — уничтожение ХАМАС, пишет The Washington Post.

Газета сообщила, что согласно утекшему меморандуму Госдепартамента, подтвержденному The Washington Post и впервые опубликованному HuffPost, американским дипломатам предписано отказаться от использования фраз «деэскалация» и «перемирие», «конец насилию» и «кровопролитию» и «восстановление мира», так как эти слова не соответствуют текущему видению событий в регионе со стороны США.

Несмотря на негативное отношение Эр-Рияда к ХАМАС, который саудиты видят как препятствие к более широкой региональной интеграции, попытки убедить Эр-Рияд осудить ХАМАС до сих пор не увенчались успехом, пишет газета.