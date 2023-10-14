Биография нового коменданта Ханкенди
Как сообщалось, генерал-майор полиции Сардар Сафаров назначен комендантом Ханкенди.
Сафаров родился в 1973 году в Сумгаите. Окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, школу офицеров жандармерии Турции и полицейскую академию МВД.
В 1996-2005 годах служил командиром подразделения специального назначения, начальником штаба батальона специального назначения Внутренних войск.
В 2019-2022 годах занимал должности заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции Баку и начальника данного управления. Затем был назначен заместителем начальника Главного управления полиции Баку по служебной работе.
В январе 2023 года Сафаров возглавил Главное управление общественной безопасности МВД.
В июле прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора. Награжден медалями «За военные заслуги», «За отвагу», «За Отчизну».
Женат, отец троих детей.