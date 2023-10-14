Израиль обещает «Хезболле» «смертоносный» удар

«Вчера «Хезболла» провела ряд атак в попытке отвлечь наши оперативные усилия [от сектора Газа – ред.] под руководством и с поддержкой Ирана, одновременно подвергая опасности Ливан и его граждан», — сказал Хагари на пресс-конференции.

«Мы усилили наши войска на северной границе и решительно отреагируем на любую активность против нас», — добавил он.

«Если «Хезболла» осмелится проверить нашу готовность, реакция будет смертоносной. Соединенные Штаты полностью нас поддерживают», — сказал Хагари.

Он также рассказал, что эвакуация жителей из населенных пунктов в радиусе до двух километров от границы с Ливаном направлена на предотвращение ущерба гражданским лицам.