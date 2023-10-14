Израиль обещает «Хезболле» «смертоносный» удар
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что радикальное ливанское движение «Хезболла» получит «смертоносный» ответ, если продолжит атаки против Израиля. Информацию об этом передает The Times of Israel.
«Вчера «Хезболла» провела ряд атак в попытке отвлечь наши оперативные усилия [от сектора Газа – ред.] под руководством и с поддержкой Ирана, одновременно подвергая опасности Ливан и его граждан», — сказал Хагари на пресс-конференции.
«Мы усилили наши войска на северной границе и решительно отреагируем на любую активность против нас», — добавил он.
«Если «Хезболла» осмелится проверить нашу готовность, реакция будет смертоносной. Соединенные Штаты полностью нас поддерживают», — сказал Хагари.
Он также рассказал, что эвакуация жителей из населенных пунктов в радиусе до двух километров от границы с Ливаном направлена на предотвращение ущерба гражданским лицам.