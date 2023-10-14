Высказывания об Азербайджане кандидата в президенты США вдребезги разбили его карьеру
Вивек Рамасвами, бизнесмен индийского происхождения, являющийся кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в интервью знаменитому телеведущему канала Fox News Такеру Карлсону высказался об Азербайджане, чем, по мнению экспертов, нанес сокрушительный удар по своему и без того низкому рейтингу.
Консервативные комментаторы и журналисты называют Рамасвами «неудачником», личность которого ни на йоту не соответствует его претензиям на пост президента США.
Правда, на республиканских праймериз, состоявшихся в конце нынешнего лета, Рамасвами пользовался некоторой популярностью среди части избирателей, однако в самой Республиканской партии его авторитет весьма низок.
Ну, а последние комментарии Вивека Рамасвами по ряду международных вопросов, включая войну Израиля и ХАМАС, а также события на Южном Кавказе, доказали, что этот республиканец совершенно непригоден для поста президента.
В 25-минутном интервью с Такером Карлсоном Рамасвами, в основном, говорил о войне на Ближнем Востоке, заявив, что Израиль имеет право на самооборону, но подчеркнув при этом, что как демократы, так и республиканцы демонстрировали в своих подходах к этим темам двойные стандарты.
В частности, Рамасвами заявил, что не понимает своих оппонентов в партии, не выразивших аналогичного возмущения по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном, и обвинил их в «игнорировании интересов США прямо здесь, дома».
«Избирательный характер игнорирования некоторых других конфликтов и, что еще более важно, игнорирование интересов США прямо здесь, дома — это то, что меня чертовски раздражает, — отметил Рамасвами в интервью Карлсону. — Это стыдно. И я думаю, что, откровенно говоря, существуют финансовые и коррупционные влияния, которые заставляют их говорить именно то, что они говорят, это просто суровая правда».
При этом Рамасвами продемонстрировал телеведущему Fox News фотографии разрушений в Гяндже и Барде, нанесенных во время 44-дневной войны ракетными обстрелами армии Армении, представив их как доказательство «преступлений» Азербайджана против Армении. После чего заявил, что Баку имеет в Вашингтоне сильное лобби, вследствие чего американские политики «закрывают глаза на все это».
«Буквально вчера меня ознакомили с одним видеосюжетом, где кандидат в президенты США выступает с обвинениями в адрес Азербайджана и демонстрирует кадры армянского ракетного обстрела города Гянджа, - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на прошлой неделе перед руководителями спецслужб и силовых структур стран СНГ. – Даже представить себе нельзя, как можно опуститься до такой степени до фальсификации и цинизма».
Интервью Рамасвами вызвало недоумение и в самих США. Позже кандидата в президенты пригласил в эфир Шон Хэннити, другой ведущий канала Fox News. Это интервью прошло в крайне нервной атмосфере, Рамасвами часто перебивал Хеннити, обвиняя телеведущего в искажении его слов и распространении «фейковых новостей», на что Хеннити ответил, что это Рамасвами всегда находится под влиянием «фейковых новостей».
Кульминация интервью пришлась на момент, когда кандидат в президенты обвинил Хеннити в «цитировании коррумпированных ведущих СМИ», на что Шон Хэннити ответил:
«Простите, но я всего лишь цитирую ваши точные слова. Разве я не процитировал ваши точные слова про Азербайджан?»
В этот момент политик прервал телеведущего и попытался что-то сказать, но Хеннити заявил, что не хочет продолжать интервью и, по выражению комментаторов, «добил» кандидата, заявив напоследок, что такие политики, как Рамасвами, не имеют права претендовать на пост президента США.