Высказывания об Азербайджане кандидата в президенты США вдребезги разбили его карьеру

Эльяс Шафиев, собкор 13:19

Вивек Рамасвами, бизнесмен индийского происхождения, являющийся кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в интервью знаменитому телеведущему канала Fox News Такеру Карлсону высказался об Азербайджане, чем, по мнению экспертов, нанес сокрушительный удар по своему и без того низкому рейтингу. Консервативные комментаторы и журналисты называют Рамасвами «неудачником», личность которого ни на йоту не соответствует его претензиям на пост президента США.

Правда, на республиканских праймериз, состоявшихся в конце нынешнего лета, Рамасвами пользовался некоторой популярностью среди части избирателей, однако в самой Республиканской партии его авторитет весьма низок. Ну, а последние комментарии Вивека Рамасвами по ряду международных вопросов, включая войну Израиля и ХАМАС, а также события на Южном Кавказе, доказали, что этот республиканец совершенно непригоден для поста президента. В 25-минутном интервью с Такером Карлсоном Рамасвами, в основном, говорил о войне на Ближнем Востоке, заявив, что Израиль имеет право на самооборону, но подчеркнув при этом, что как демократы, так и республиканцы демонстрировали в своих подходах к этим темам двойные стандарты. В частности, Рамасвами заявил, что не понимает своих оппонентов в партии, не выразивших аналогичного возмущения по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном, и обвинил их в «игнорировании интересов США прямо здесь, дома».