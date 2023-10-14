Армяне будут судить Бабаяна

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело на основании заявлений бывшего «министра обороны» сепаратистов Самвела Бабаяна.

Дело инициировано по двум статьям Уголовного кодекса Армении - 550 (неисполнение или ненадлежащее исполнение командиром или должностным лицом своих служебных обязанностей во время военного положения, войны или в условиях боя, а также 545 (сдача или оставление противнику боевой техники или других средств ведения боя).

Ранее Бабаян сделал ряд заявлений в эфире Общественного телеканала Армении, которые вызвали возмущение в этой стране.