Госслужба о росте цен на еду

Госслужба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана усиливает мониторинг изменений цен на рынке продовольственных товаров, занимающих основное место в потребительской корзине населения. Об этом сообщает Госслужба.

«Госслужба регулярно проводит мониторинг цен и анализ конкуренции на потребительском рынке… По данным на 13 октября, в ходе мониторинга за октябрь текущего года по сравнению с прошлым наблюдался рост цен на сахарный песок, макароны, чай, телятину, баранину, курятину, рис, молоко, сыр, сливочное масло местного производства и лук. По некоторым товарным категориям зафиксировано снижение цен. К таким продуктам относятся хлеб, яйца, подсолнечное и кукурузное масло, маргарин, картофель, гречка, капуста, чеснок. Кроме того, несмотря на то что цены на муку, представленную в упаковке по 1 кг, выросли, произошло снижение цены на мешок муки по 50 кг.

Госслужба с целью предотвращения необоснованных изменений цен и обеспечения конкуренции на рынке со второго квартала этого года начала обширный анализ и исследование причин роста цен на рынке мяса крупного и мелкого рогатого скота и в сельскохозяйственном секторе в целом по различным цепочкам поставок, чтобы выяснить, связаны ли причины роста цен с конкурентной ситуацией на рынке...

В случае выявления фактов нарушения конкуренции в ходе мониторинга и конкурентного анализа Госслужба примет серьезные меры в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения», - говорится в сообщении ведомства.