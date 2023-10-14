Блинкен встречается с руководством Израиля обновлено 14:48
Госсекретарь США Блинкен встречается сейчас с премьером Нетаньяху, главой МИД Коэном и военно-политическим кабинетом, пишут израильские СМИ.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен по завершении турне с посещением шести арабских стран возвращается в Израиль для переговоров по урегулированию конфликта с ХАМАС, сообщает AFP.
В последние дни Блинкен посетил Иорданию, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.
В минувший четверг Блинкен совершил поездку в Израиль в знак солидарности с еврейским государством. Ожидается, что госсекретарь снова встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.