Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) представляет статистические данные по медицинским услугам, оказанным за январь-июнь 2023 года медицинскими учреждениями, подведомственными Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), в рамках обязательного медицинского страхования.

В течение 6 месяцев текущего года в государственные медицинские учреждения поступило около 11 миллионов обращений от 3,3 миллиона человек. Это означает, что 34% населения страны воспользовались обязательным медицинским страхованием. Количество оказанных государственными медицинскими учреждениями населению услуг составило 32 157 216.

Процентная доля медицинских услуг, оказанных в амбулаторных и стационарных условиях, составила 85% и 15% соответственно.

Если учесть, что в ведении Главного центра здравоохранения города Баку находится 104 медицинских учреждения, то большая часть медицинских услуг, оказанных за указанный период, приходится на долю данного центра.