За полгода 34% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием официоз
Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) представляет статистические данные по медицинским услугам, оказанным за январь-июнь 2023 года медицинскими учреждениями, подведомственными Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), в рамках обязательного медицинского страхования.
В течение 6 месяцев текущего года в государственные медицинские учреждения поступило около 11 миллионов обращений от 3,3 миллиона человек. Это означает, что 34% населения страны воспользовались обязательным медицинским страхованием. Количество оказанных государственными медицинскими учреждениями населению услуг составило 32 157 216.
Процентная доля медицинских услуг, оказанных в амбулаторных и стационарных условиях, составила 85% и 15% соответственно.
Если учесть, что в ведении Главного центра здравоохранения города Баку находится 104 медицинских учреждения, то большая часть медицинских услуг, оказанных за указанный период, приходится на долю данного центра.
В список государственных медицинских учреждений, оказывающих наибольшее количество медицинских услуг, входят следующие пять: Сумгаитский медицинский центр, Гянджинская объединенная городская больница, Республиканская клиническая больница им. М.А.Миргасимова, Наримановский медицинский центр и Клинический медицинский центр.
Список заболеваний, наиболее часто служащих поводом для обращений, возглавляют: общий медицинский осмотр, заболевания органов дыхания, эндокринной системы, органов кровообращения и мочеполовой системы.
Услуги, оказываемые в договорных медицинских учреждениях
Для обеспечения граждан услугами, оказание которых в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, невозможно, они направляются в медицинские учреждения (частные учреждения и учреждения, подведомственные соответствующим государственным органам), заключившие с Агентством соответствующий договор. Так, за январь-июнь текущего года гражданам были выданы 142 166 направлений.
Граждане, получившие соответствующие направления за январь-июнь текущего года, воспользовались 55 393 медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования. Из них 1 042 услуги были оказаны детям и 54 351 - взрослым.
Были выполнены операции и процедуры в рамках следующих медицинских услуг:
- 18 251 - офтальмологические;
- 16 342 - сердечно-сосудистые;
- 12 547 - инвазивные радиологические;
- 2 589 - урологические;
- 1 727 - нейрохирургические.
Количество выполненных операций по кохлеарной имплантации и эндопротезированию составило 7 и 1 574 соответственно.
Отметим, что оказание договорными медицинскими учреждениями услуг гражданам на основании направлений, выданных в январе-июне текущего года, а также их регистрация в электронном реестре в настоящее время продолжаются.