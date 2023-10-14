Двое людей, знакомых с ситуацией, заявили Reuters, что Анкара хочет действовать в этом вопросе синхронно с Вашингтоном. Госдепартамент США ищет одобрения Конгресса в вопросе продажи Турции истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов и десятков комплектующих для их модернизации.

«Учитывая отсутствие доверия по вопросу F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку скандинавской страны в НАТО и ждет признаков, что США предпримут синхронные шаги», — заявил агентству представитель из правящей Партии справедливости и развития.

Второй человек, знакомый с американо-турецкими переговорами, сказал, что предварительное соглашение, в соответствии с которым Анкара предпримет шаги по ратификации заявки НАТО с одной стороны, а Вашингтон даст добро о продаже F-16 с другой, было отложено.

Ожидается, что Турция, вторая по величине военная сила НАТО, в конечном счете поддержит заявку Швеции и приступит к реализации ратификации.

Однако турецкие чиновники и иностранные дипломаты говорят, что Эрдоган не торопится, особенно в свете взрыва в Анкаре в день открытия парламента и сбитого американцами турецкого беспилотника на севере Сирии.