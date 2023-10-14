Ульвия Худиева, собкор 14:32

После однодневной антитеррористической операции, проведенной 19 сентября в Карабахе вооруженными силами Азербайджана, был обеспечен полный контроль над Ханкенди, Ходжалы, Ходжавендом и другими населенными пунктами региона. Историческая победа Азербайджана вызвала подлинное ликование переселенцев из Ханкенди, вынужденных 35 лет назад покинуть родную землю. Сегодня большинство из них настроены на переселение и с нетерпением ждут день, когда смогут вернуться на родину своих предков.

Житель Ханкенди Назим Велиев, который до вынужденного бегства из Ханкенди работал врачом в городской поликлинике, хочет провести остаток жизни на родине предков, там, где он родился и вырос. Тридцать пять лет назад, 19-20 сентября 1988 года, армяне начали сжигать в Ханкенди дома азербайджанцев. Теперь эта дата вошла в их жизнь как незабываемый день освобождения родных земель. В Ханкенди у семьи Велиевых помимо двухэтажного дома были еще две квартиры. Покидая город, они успели забрать документы на принадлежавшую им недвижимость и фотографии. «Наш президент - очень гуманный человек, - сказал Назим Велиев в разговоре с корреспондентом haqqin.az. - Армянам, пожелавшим переехать из Карабаха в Армению, была оказана помощь, выделены автобусы, сопровождение… Граждане армянского происхождения, оставшиеся в Ханкенди, по-прежнему комфортно живут в своих домах, им оказывают медицинскую помощь… А вот мы тогда, в восемьдесят восьмом, вынужденные бежать из родных мест, не могли забрать с собой даже самые необходимые вещи! Армяне забросали камнями автобус, который вывозил нас из Ханкенди. Пока мы ехали в Агдам, наши дети плакали от страха».

Вспоминая то страшное время, Велиев чуть не плакал, с трудом сдерживая тоску и боль. «После окончания медицинского университета я получил назначение в Ханкенди, - вспоминал Велиев. - С 1986 года работал врачом в поликлинике. Ханкенди был тогда интернациональным городом, мы, азербайджанцы, хорошо знали армянский и русский языки, жители других национальностей прекрасно владели азербайджанским. Массовое увольнение азербайджанцев началось в 1988 году, а с 19 сентября армяне начали жечь наши дома, разрушать квартиры и насильно выживать нас из города…» Армянские врачи, работавшие с Велиевым в одной поликлинике, угрожали ему убийством. По словам Назима, все азербайджанцы, работавшие врачами в Ханкенди, в полной мере испытали на себе притеснения армян, многие были жестоко избиты. «В те дни азербайджанцы в Ханкенди находились на постоянной связи, принимали меры предосторожности, предупреждали друг друга об опасности, не имея оружия, организовывали ночные дежурства, чтобы хоть как-то противостоять вооруженным отрядам армянских добровольцев», - вспоминает Велиев. По его словам, в одну из дождливых ночей они проснулись от звуков взрыва. Как рассказал наутро один из соседей, армяне кустарным способом занимались изготовлением оружия и взрывчатки, которые испытывали потом на домах азербайджанцев. Позднее, когда Ханкенди был полностью «очищен» от азербайджанцев, Велиевы случайно узнали из соцсетей о судьбе своего дома.