Изгнанный из Ханкенди врач Назим Велиев: «Армяне забросали камнями наш автобус...» фото; видео
После однодневной антитеррористической операции, проведенной 19 сентября в Карабахе вооруженными силами Азербайджана, был обеспечен полный контроль над Ханкенди, Ходжалы, Ходжавендом и другими населенными пунктами региона.
Историческая победа Азербайджана вызвала подлинное ликование переселенцев из Ханкенди, вынужденных 35 лет назад покинуть родную землю. Сегодня большинство из них настроены на переселение и с нетерпением ждут день, когда смогут вернуться на родину своих предков.
Житель Ханкенди Назим Велиев, который до вынужденного бегства из Ханкенди работал врачом в городской поликлинике, хочет провести остаток жизни на родине предков, там, где он родился и вырос. Тридцать пять лет назад, 19-20 сентября 1988 года, армяне начали сжигать в Ханкенди дома азербайджанцев. Теперь эта дата вошла в их жизнь как незабываемый день освобождения родных земель.
В Ханкенди у семьи Велиевых помимо двухэтажного дома были еще две квартиры. Покидая город, они успели забрать документы на принадлежавшую им недвижимость и фотографии.
«Наш президент - очень гуманный человек, - сказал Назим Велиев в разговоре с корреспондентом haqqin.az. - Армянам, пожелавшим переехать из Карабаха в Армению, была оказана помощь, выделены автобусы, сопровождение… Граждане армянского происхождения, оставшиеся в Ханкенди, по-прежнему комфортно живут в своих домах, им оказывают медицинскую помощь… А вот мы тогда, в восемьдесят восьмом, вынужденные бежать из родных мест, не могли забрать с собой даже самые необходимые вещи! Армяне забросали камнями автобус, который вывозил нас из Ханкенди. Пока мы ехали в Агдам, наши дети плакали от страха».
Вспоминая то страшное время, Велиев чуть не плакал, с трудом сдерживая тоску и боль.
«После окончания медицинского университета я получил назначение в Ханкенди, - вспоминал Велиев. - С 1986 года работал врачом в поликлинике. Ханкенди был тогда интернациональным городом, мы, азербайджанцы, хорошо знали армянский и русский языки, жители других национальностей прекрасно владели азербайджанским. Массовое увольнение азербайджанцев началось в 1988 году, а с 19 сентября армяне начали жечь наши дома, разрушать квартиры и насильно выживать нас из города…»
Армянские врачи, работавшие с Велиевым в одной поликлинике, угрожали ему убийством. По словам Назима, все азербайджанцы, работавшие врачами в Ханкенди, в полной мере испытали на себе притеснения армян, многие были жестоко избиты.
«В те дни азербайджанцы в Ханкенди находились на постоянной связи, принимали меры предосторожности, предупреждали друг друга об опасности, не имея оружия, организовывали ночные дежурства, чтобы хоть как-то противостоять вооруженным отрядам армянских добровольцев», - вспоминает Велиев.
По его словам, в одну из дождливых ночей они проснулись от звуков взрыва. Как рассказал наутро один из соседей, армяне кустарным способом занимались изготовлением оружия и взрывчатки, которые испытывали потом на домах азербайджанцев.
Позднее, когда Ханкенди был полностью «очищен» от азербайджанцев, Велиевы случайно узнали из соцсетей о судьбе своего дома.
«Бывший сосед-армянин поделился фотографией нашего дома и написал, что он восстановлен и в нем живет семья, переехавшая в Ханкенди из Армении», - рассказал Велиев, добавив, что большинство его старых соседей-армян давно покинули город, некоторые из них живут в России.
«Я спросил у одного из них, - вспоминает Назим. - Если Ханкенди вам был не нужен, и вы не собирались там жить, зачем нужно было выселять нас из наших домов?!..»
Назим Велиев признался, что мечтает вернуться в Ханкенди, в свой дом и продолжить работать врачом.
Напомним, что несколько дней назад Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел встречу с группой людей, вынужденных в свое время бежать из Ханкенди, на которой обсуждались вопросы их возвращения и расселения на родной земле.